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23:28 (UTC+5), 05 Ноября 2026

В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» благоустроили родник

В селе Балыклы Федоровского района Башкирии возродили источник. Родник «Инзиль чишмәсе» открылся после масштабной реконструкции в рамках республиканского проекта «Атайсал».

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Пресс-служба главы администрации района ВКОНТАКТЕ
Фото: Пресс-служба главы администрации района | ВКОНТАКТЕ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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«Этот проект — яркий пример того, как память о героях переплетается с заботой о родной земле, — сообщил на своей странице в соцсети глава администрации района Венер Насретдинов. — Значительную часть финансовой помощи на благоустройство оказали родители воина Инзиля, погибшего в ходе специальной военной операции. По инициативе самих жителей села роднику дали имя героя. Теперь „Инзиль чишмәсе“ — это не просто источник чистой воды, а живой памятник мужеству, место силы и вечной памяти для односельчан».

Обновление территории вышло далеко за рамки обычного благоустройства. В ходе работ, которые велись силами местных жителей, здесь был оборудован пожарный водозабор объемом 15 кубов. Это важнейший вклад в безопасность села: теперь у пожарных расчетов всегда будет доступ к необходимому объему воды.

Все лето на территории кипела работа: сельчане организовали субботники, сообща пройдя путь от расчистки площадки до финального оформления источника. Жители организовали сбор средств по принципу народного бюджета — каждый вложил, сколько смог. Собранные деньги пошли на покупку строительных материалов, оплату работы техники и сварочные работы.

«Проект „Атайсал“, в рамках которого прошла реконструкция, уже много лет доказывает свою эффективность в Башкортостане. С момента своего старта в 2021 году он объединил тысячи неравнодушных людей, благодаря которым в республике благоустроены сотни родников, установлены детские площадки и возрождаются храмы, — отметил Венер Насретдинов. — Открытие „Инзиль чишмәсе“ — это символ неразрывной связи поколений, глубокой благодарности защитникам Отечества и невероятной силы сельского сообщества, которое умеет объединяться ради общей цели. Теперь у села есть не только надежный источник воды и безопасности, но и свое священное место памяти».

Ранее мы сообщали, какое будущее ждёт проект «Атайсал» в Башкирии.

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