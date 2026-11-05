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17:24 (UTC+5), 05 Ноября 2026

Глава Башкирии сообщил, когда начнется отливка бронзового Салавата Юлаева

Со дня на день на заводе «Монументскульптура» в Санкт-Петербурге начнется отливка бронзовой скульптуры Салавата Юлаева.

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макет пресс-служба администрации Главы РБ
Фото: макет | пресс-служба администрации Главы РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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«Это исторический момент, которого мы все очень ждем, — подчеркнул Глава Башкирии в своем посте в соцсетях. — А параллельно думаем о том, как будет выглядеть территория вокруг памятника — она тоже давно нуждается в обновлении».

Радий Хабиров показал один из вариантов будущего благоустройства. При разработке этой концепции Институт развития городов и сел Башкортостана опирался на лучшие в мире примеры парков, построенных в условиях сложного рельефа. Важно бережно вписать все элементы в непростой, но очень интересный ландшафт.

«Детали еще уточним, но уже сейчас можно сказать главное. Мы планируем создать новое пространство для людей — с фонтанами, зонами отдыха, смотровыми площадками с панорамными видами, другими территориями, где можно будет гулять и хорошо проводить время. У нас уже есть неплохой опыт такой работы — открытый недавно парк имени Ленина. Поэтому мы твердо знаем, в каком направлении нужно двигаться, — отметил руководитель региона. — Памятник Салавату Юлаеву — символ Башкортостана. Он всегда был и останется самой узнаваемой достопримечательностью Уфы, куда приезжают все гости нашей республики. И площадь вокруг должна быть ему под стать — красивой, комфортной, современной и безопасной».

Ранее мы сообщали, где будет отлит бронзовый памятник Салавату Юлаеву. В Башкирии снимают документальный фильм о Салавате Юлаеве.

макет пресс-служба администрации Главы РБ
макет пресс-служба администрации Главы РБ
макет пресс-служба администрации Главы РБ
Фото: макет | пресс-служба администрации Главы РБ
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