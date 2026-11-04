В Москве показали коллекцию костюмов по башкирскому эпосу «Урал-батыр»

В деловой программе форума из Республики Башкортостан принимает участие Ишимбайское СУВУ и Совет женщин «Мы вместе» с коллекцией стилизованных костюмов по древнему башкирскому эпосу «Урал-батыр» и коллекцией кукол «Созидая, учимся жить».

– На выставке мы представили 15 стилизованных костюмов, которые символизируют смелость, красоту, мудрость и материнство. Мы познакомили с историей башкирского народа, – рассказали участники события. – Наши сотрудницы рассказали представителям федеральных СМИ об истории, культуре и традициях башкирского народа.

Гостями выставки стали участники Международной недели «Народы России».