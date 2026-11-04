В Башкирии утвердили новую структуру Контрольно-счетной палаты

Госсобрание - Курултай республики приняло постановление о новой структуре и штатной численности республиканской Контрольно-счетной палаты. Документ вступает в силу с 1 января 2027 года.
Согласно документу, установлена штатная численность КСП в 66 единиц. В состав палаты вошли 18 подразделений, включая 4 должности аудиторов и 10 профильных отделов - от контроля закупок и строительства до аудита социальной сферы и госимущества.
Предыдущее постановление от 2024 года признано утратившим силу.
Ранее мы сообщали о предстоящем сокращении секретариата Госсобрания - Курултая Башкортостана.
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