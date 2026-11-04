В Башкирии упростили подачу заявок в присяжные заседатели

Правительство республики обновило порядок формирования списков кандидатов в присяжные заседатели. Постановление об изменениях опубликовано на портале правовой информации РБ.
Главное изменение — цифровизация процесса. Теперь заявления можно подавать в электронной форме при наличии технической возможности и с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Кроме того, уведомления о включении в списки кандидатов теперь будут дублироваться не только в СМИ, но и на официальных сайтах администраций муниципальных образований.
Ранее сообщалось, что в суды Башкирии требуется более 150 тысяч кандидатов в присяжные заседатели.
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