В Башкирии упростили подачу заявок в присяжные заседатели

Правительство республики обновило порядок формирования списков кандидатов в присяжные заседатели. Постановление об изменениях опубликовано на портале правовой информации РБ.

Главное изменение — цифровизация процесса. Теперь заявления можно подавать в электронной форме при наличии технической возможности и с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, уведомления о включении в списки кандидатов теперь будут дублироваться не только в СМИ, но и на официальных сайтах администраций муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что в суды Башкирии требуется более 150 тысяч кандидатов в присяжные заседатели.