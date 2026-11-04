«Многоликая палитра»: Башкирия в лицах и красках ко Дню народного единства

Россия сегодня отмечает День народного единства. Как говорил президент страны Владимир Путин, в Башкортостане, как в капле воды, отражается вся страна с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов. Сегодня в республике проживает более 160 народов. Здесь гармонично соседствуют деревни, села и города, где переплетаются культуры. Сохраняя свои корни, народы республики вносят огромный вклад в общую культурную сокровищницу России. Мы разные, но объединены под флагом могучего государства — Российской Федерации.

Фотокорреспондент «Башинформа» Валерий Шахов запечатлел многоликую палитру нашей страны и республики.