Житель Башкирии потратит лотерейный выигрыш на свадьбу дочери и кредиты

Он купил два лотерейных билета в приложении, один из которых оказался счастливым. Перед выигрышем победитель заметил, что у него чешется левая рука, поэтому решил попробовать испытать удачу. По его словам, он не подбирал числа, а выбрал билеты наугад.

«Я чувствовал, что выиграю около 100 тысяч рублей и совершенно не ожидал, что это будет настолько крупный приз», – отметил победитель.

Счастливчик узнал о победе, когда был на работе. Он не поделился радостной новостью с коллегами и решил сохранить всё в тайне. Только супруга победителя знает о выигрыше.

«Хочу оплатить дочери свадьбу и погасить кредиты», – признался он.