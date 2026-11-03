Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 17 новых судей в суды Республики Башкортостан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В состав Верховного суда республики вошли сразу шесть новых судей: Ольга Алексеева, Рамиль Гиззатуллин, Татьяна Кислова, Алексей Окишев, Фидель Хасанов.
В Уфе назначены судьи районных судов: Демского — Ирина Салихова, Калининского — Розалия Асфандиярова, Ленинского — Анвар Нафиков, Орджоникидзевского — Эльвина Хазиахметова, Кировского — Елизавета Кузнецова и Ольга Скрипникова, Советского — Айгуль Ахмалетдинова, Артур Хисматуллин и Лилия Хусаинова.
В городах республики также утверждены новые судьи: в Нефтекамске — Артур Хамматов, в Салавате — Альбина Шараева, в Стерлитамаке — Олеся Ахметова.
В районах обновился состав межрайонных судов: в Благоварском — Ильвира Байгузина, в Стерлибашевском — Ольга Алехина.
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