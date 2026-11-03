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17:21 (UTC+5), 03 Ноября 2026

В Уфе утверждены границы и режим использования ансамбля застройки

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Башкультнаследие соцсети
Фото: Башкультнаследие | соцсети
Сергей Николаев

Башкультнаследием утверждены границы и режим использования территории выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль застройки конца 1940 - начала 1950-х гг.», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Подвойского, 26»

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации Республики Башкортостан. История ансамбля связана с развитием железнодорожной инфраструктуры Уфы. Его возводили в 1948–1953 годах, а к 1954 году комплекс ввели в эксплуатацию. Архитектурное решение было выдержано в едином стиле: площадь выложили брусчаткой и асфальтом, а тротуары оформили гранитным бордюрным камнем.

Важный этап в судьбе ансамбля пришёлся на 1990‑е годы: тогда специалисты НПЦ по охране памятников истории и культуры выявили здание Управления КЖД и ряд примыкающих домов (в том числе дома 63, 65, 67, 71 по ул. Карла Маркса и 21, 26 по ул. Подвойского) как единый историко‑архитектурный комплекс.

Теперь на территории объекта действуют запреты на строительство объектов капитального строительства и уничтожение объекта или его частей. При этом разрешены работы по сохранению дома. Утверждённые характеристики позволят надёжно сохранить памятник архитектуры и прилегающую к нему территорию.

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