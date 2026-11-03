В ходе акции «Зелёная Башкирия» появились около 70 новых тематических аллей

В ходе акции «Зелёная Башкирия – 2026» силами жителей республики высажено более 3 тысяч крупномеров и 63 тысячи других саженцев. В городах и сёлах появились около 70 новых тематических аллей. «Зелёная Башкирия» объединила более 45 тысяч неравнодушных людей, 4 тысячи волонтёров и 2800 организаций. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр РБ Александр Шельдяев.

«Цифры внушительные. Но посадить дерево – только половина дела. Сейчас важно обеспечить им уход, чтобы со временем деревья окрепли и стали частью благоустроенных общественных пространств, – отметил Александр Шельдяев. – Мы по праву гордимся природой нашего края. Поэтому «Зелёная Башкирия» для нас – это не просто масштабная посадка деревьев. Это вклад в сохранение нашего зелёного богатства, комфортную среду и будущее наших детей. Благодарю всех, кто принял участие в акции и внёс свой вклад в озеленение региона. Ваша энергия и неравнодушие меняют облик нашей республики к лучшему».

Ранее сообщалось, что в Уфе изменились правила содержания городских лесов.