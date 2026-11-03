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19:43 (UTC+5), 03 Ноября 2026

В Башкирии в праздник изменится график движения некоторых электричек 

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

На 4 ноября 2026 года вносятся изменения в график движения пригородных поездов:

Как сообщает пресс-служба минтранса, назначается поезд № 7461 Уфа (отпр.18.26) – Кандры (прибытие 21.13).

№ 6407/7417 Аша – Дема – Чишмы устанавливается сообщением Аша (отпр.19.04) – Дема (приб.21.24), на участке Дема – Чишмы выводится из графика движения.

Выводятся из графика движения поезда:

- № 7475/7476 Приуралье (отпр.05.56) –Уфа (приб.07.40);
- № 7419 Раевка (отпр.05.36) – Приютово (приб.07.19);
- № 7420 Приютово (отпр.17.12) – Иглино (приб.22.01);
- № 6434 Уфа (отпр.16.49) – Шакша (приб.17.18);
- № 6435 Шакша (отпр.17.41) – Кандры (приб.21.13).

Время указано местное.

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