Уфа будет объединять креативные индустрии разных стран – Журавский

Заместитель начальника управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский во время пресс-подхода на полях форума «Российская креативная неделя» рассказал журналистам, что инициатива создания Евразийского альянса креативных индустрий возникла в массах.

«Это не инициатива органов власти, это то, что было сформулировано и предложено самими участниками процесса, то есть креативным классом. И это самое важное, потому что это осознанная необходимость и потребность, которая формулируется представителями креативных индустрий.

Во-вторых, этот альянс поможет реализовывать не только проекты, но по сути позволит менять условия и правила игры в нашем евразийском сообществе. Потому что понятно, что существуют страновые законы, регуляторика существует специфическая в каждой из стран. Но мы сегодня обсуждали, что креативная экономика и экономика креативных индустрий растёт быстрее, чем другие отрасли экономики. И это составляет, наверное, такой предметный интерес государства. Отсюда такие инвестиции именно в эти отрасли экономики. Это касается не только России, и не только Китая, но и Казахстана, и Белоруссии и так далее.

И третье, мне кажется, что в эти дни заложена очень хорошая почва для того, чтобы в Уфе появилась, как сейчас сформулировали, точка сборки или платформа, которая будет объединять креативные индустрии разных стран. У них есть очень много общего, в том числе в рынках, в том числе в инструментарии, в том числе в человеческом капитале. Даши Намдаков, участвовал в нашей пленарной сессии, известен не только в России, но и за рубежом, и на Западе, и на Востоке. И в этом смысле он является такой универсалией. Мы видим, когда человеческий капитал становится мостиком коммуникации между странами. Поэтому я думаю, и Радий Фаритович сегодня об этом говорил, подводя итоги пленарной сессии, что он удовлетворён, и люди, которые участвовали в пленарной сессии, ну и те, кто был свидетелем тоже удовлетворены», – сказал Александр Журавский.