Телебашня в Уфе включит иллюминацию в честь Дня народного единства

На медиафасаде появятся поздравления «С Днём народного единства!» и

«РТРС-25лет!». Грани телебашни украсятся флагами Российской Федерации и

Республики Башкортостан. Праздничная подсветка будет работать с 19.00 до

21.00 часов по местному времени.

Как сообщили «Башинформу» организаторы акции, в ней также примут участие башни и мачты Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Иркутска, Казани, Костромы, Кызыла, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Ростова-наДону, Саратова, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде поздравительный ролик с динамическим изображением развевающегося триколора и символов праздника.