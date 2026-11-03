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19:06 (UTC+5), 03 Ноября 2026

Телебашня в Уфе включит иллюминацию в честь Дня народного единства

4 ноября филиал РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан»» включитпраздничную иллюминацию на телебашне в Уфе в честь Дня народного единства.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

На медиафасаде появятся поздравления «С Днём народного единства!» и
«РТРС-25лет!». Грани телебашни украсятся флагами Российской Федерации и
Республики Башкортостан. Праздничная подсветка будет работать с 19.00 до
21.00 часов по местному времени.

Как сообщили «Башинформу» организаторы акции, в ней также примут участие башни и мачты Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Иркутска, Казани, Костромы, Кызыла, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Ростова-наДону, Саратова, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде поздравительный ролик с динамическим изображением развевающегося триколора и символов праздника.

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