Телебашня в Уфе включит иллюминацию в честь Дня народного единства

На медиафасаде появятся поздравления «С Днём народного единства!» и
«РТРС-25лет!». Грани телебашни украсятся флагами Российской Федерации и
Республики Башкортостан. Праздничная подсветка будет работать с 19.00 до
21.00 часов по местному времени.
Как сообщили «Башинформу» организаторы акции, в ней также примут участие башни и мачты Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Иркутска, Казани, Костромы, Кызыла, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Ростова-наДону, Саратова, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.
Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде поздравительный ролик с динамическим изображением развевающегося триколора и символов праздника.
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