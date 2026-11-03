Октябрьская арифметика

А теперь отвлечёмся и погрузимся немного в историю... заднего плана. То есть Полиграфкомбината.

225 лет назад в Уфе начала работать первая типография. Она печатала казённые бумаги и официальные документы. В 1838 году в ней стала печататься газета «Оренбургские губернские ведомости» (с 1865 г. – «Уфимские губернские ведомости»), а в 1859-м выпущена самая первая книга – «Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях» В.М. Черемшанского.

В 1874-м открылась первая частная типография Н.К. Блохина, она разместилась в доме хозяина на углу Казанской и Лазаретной (ныне улицы Октябрьской революции и Ленина). Когда в 1922 году появилась идея объединить четыре советские типографии в одну, базой нового предприятия была выбрана бывшая типография Николая Блохина: в ноябре 1922 года в Уфе открылась первая государственная республиканская типолитография – «Октябрьский натиск». Уже в том году было выпущено 10 книг и брошюр общим тиражом около десяти тысяч экземпляров. В «Октябрьском натиске» стали печататься и газеты.

24 ноября 1922 года газета «Власть труда» пишет: «“Октябрьский натиск” находится в прекрасном состоянии: отремонтированы и установлены электровентиляторы, установлены баки с кипяченой водой. Типография обеспечена краской, бумагой. Всего на предприятии 255 рабочих, из них 46 женщин и 53 подростка». А 14 августа 1936-го та же газета, но уже с названием «Красная Башкирия» сообщает: «Около Глумилина, в начале ул. Электрификации заканчивается строительство нового дома редакций областных газет и журналов и типографии». Вскоре «Октябрьский натиск» переехал в это здание (ныне пр. Октября, 1/2). Типография «дала» названия площади (ныне Володарского) и улице (ныне 50-летия Октября).

В 1956-м для «Октябрьского натиска» начинают строить новое большое здание на будущем проспекте Октября. Итак: годовщина Октябрьской революции на проспекте Октября у «Октябрьского натиска», правда, бывшего – когда в 1962-м здание достроили, «Октябрьский натиск» стал Уфимским полиграфкомбинатом. Итого – три Октября.

Анатолий Чечуха