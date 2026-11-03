Марина Монгуш в Уфе: Мы видим ренессанс создания креативного продукта

Президент Единого центра креативной экономики Марина Монгуш считает, что многие годы наши дружественные страны, наши евразийские партнёры и мы сами были потребителями большого глобального контента.
«Мы видим сегодня ренессанс создания именно креативного продукта нашего – российского, наших зарубежных партнёров. И видим к этому огромный интерес. Инфраструктура для этих коллабораций, коопераций только выстраивается благодаря, в принципе, таким форумам, как Евразийская креативная неделя в Уфе. Эта инфраструктура будет уже реализовываться в жизнь. Это первое. Второе, мне кажется, очень важно вводить новую правоприменительную практику с точки зрения интеллектуальной собственности наших международных команд. На Российской креативной неделе в Уфе много таких партнёрств было уже заключено, и мы думаем, что это облегчит работу нашему международному креативному бизнесу», – сказала Марина Монгуш, отвечая на вопрос спецкора «Башинформа» на полях фестиваля--форма «Российская креативная неделя – Евразия», который в эти дни проходит в Уфе.
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