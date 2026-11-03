«Кубок Первого Треста»: от городского турнира до всероссийской серии

География победителей говорит сама за себя: Уфа, Тольятти, Оренбург, Челябинск - турнир давно перестал быть соревнованием одного города, и на пьедестале это видно отчётливо. Организаторы не скрывают: следующих этапов ждут с особым волнением.

– Мы видим небывалый масштаб и огромный интерес: к нам едут из разных регионов, заявки идут заранее, родители и тренеры спрашивают о следующих этапах. Для ребят это уже не просто турнир выходного дня, а часть сезона, где они зарабатывают рейтинги и они борются всерьёз, - отмечают организаторы.

– Мы рады, что турнир привлёк столько перспективных ребят. Для нас это возможность дать юным спортсменам регулярную соревновательную практику и стимул расти. Очень приятно видеть, как география расширяется: если в первых турнирах участвовали четыре города, то теперь - 16 населенных пунктов. Это и есть настоящие «первые шаги в большом спорте», - говорит директор Академии тенниса J-PRO Дмитрий Смирнов.

– От лица «Первого Треста» хочу сказать: мы рады, что турнир так захватил юных спортсменов и что мы смогли поддержать их в таком деле. Когда проект начинался, это было локальное событие выходного дня, а сегодня это всероссийская серия с серьёзной конкуренцией. Мы видим огромный интерес и благодарны всем, кто делает этот турнир частью своей спортивной жизни, - комментирует коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова.

До конца года запланированы ещё два турнира, которые пройдут 21–22 ноября и 26–27 декабря.

2027 год организаторы планируют начать с организации большого кубка. Так что, будущие чемпионы уже начали усердную подготовку, чтобы войти в Новый год с победой!

Победителей и призёров каждого соревнования традиционно ждут дипломы, медали и памятные подарки от Группы компаний «Первый Трест».