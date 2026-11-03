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18:16 (UTC+5), 03 Ноября 2026

«Кубок Первого Треста»: от городского турнира до всероссийской серии

Детско-юношеский турнир «Кубок Первого Треста», начавшийся летом в Уфе под девизом «Первые шаги в большом спорте», продолжает набирать обороты. Проект вышел за рамки локального турнира и формируется как регулярная всероссийская серия детско-юношеских соревнований.

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Антон Квашнин предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
Фото: Антон Квашнин | предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»

Турнир давно перестал быть «уфимской историей». Каждый этап собирает по 30-40 игроков из разных регионов России - от Ханты-Мансийского автономного округа до Самарской области.

Сегодня «Кубок Первого Треста» - это 10 регионов Российской Федерации: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Пермский край, Курганская, Оренбургская, Челябинская, Самарская, Свердловская области; а также участники из 15 городов (Уфа, Екатеринбург, Когалым, Копейск, Ижевск, Оренбург, Снежинск, Пермь, Магнитогорск, Самара, Елабуга, Челябинск, Курган, Казань, Тольятти) и села Завьялово.

Такая география - результат нескольких месяцев работы и, главное, растущего интереса к турниру со стороны спортивных школ и родителей. Для многих юных теннисистов «Кубок Первого Треста» становится первым выездным соревнованием в жизни и первым настоящим шагом в большой спорт.

Этап прошёл в напряжённой борьбе. Призовые места распределились следующим образом:

Категория «Девушки 9–10 лет»
1 место – Паршина Вера (Уфа)
2 место – Процерова Маргарита (Оренбург)

Категория «Юноши 9–10 лет»
1 место – Тюльченко Егор (Тольятти)
2 место – Цаплин Кирилл (Уфа)

Категория «Девушки до 13 лет»
1 место – Тимкина Ева (Уфа)
2 место – Орлова Игрения (Челябинск)

Антон Квашнин предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
Антон Квашнин предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
Фото: Антон Квашнин | предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
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География победителей говорит сама за себя: Уфа, Тольятти, Оренбург, Челябинск - турнир давно перестал быть соревнованием одного города, и на пьедестале это видно отчётливо. Организаторы не скрывают: следующих этапов ждут с особым волнением.

– Мы видим небывалый масштаб и огромный интерес: к нам едут из разных регионов, заявки идут заранее, родители и тренеры спрашивают о следующих этапах. Для ребят это уже не просто турнир выходного дня, а часть сезона, где они зарабатывают рейтинги и они борются всерьёз, - отмечают организаторы.

– Мы рады, что турнир привлёк столько перспективных ребят. Для нас это возможность дать юным спортсменам регулярную соревновательную практику и стимул расти. Очень приятно видеть, как география расширяется: если в первых турнирах участвовали четыре города, то теперь - 16 населенных пунктов. Это и есть настоящие «первые шаги в большом спорте», - говорит директор Академии тенниса J-PRO Дмитрий Смирнов.

– От лица «Первого Треста» хочу сказать: мы рады, что турнир так захватил юных спортсменов и что мы смогли поддержать их в таком деле. Когда проект начинался, это было локальное событие выходного дня, а сегодня это всероссийская серия с серьёзной конкуренцией. Мы видим огромный интерес и благодарны всем, кто делает этот турнир частью своей спортивной жизни, - комментирует коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова.

До конца года запланированы ещё два турнира, которые пройдут 21–22 ноября и 26–27 декабря.

2027 год организаторы планируют начать с организации большого кубка. Так что, будущие чемпионы уже начали усердную подготовку, чтобы войти в Новый год с победой!

Победителей и призёров каждого соревнования традиционно ждут дипломы, медали и памятные подарки от Группы компаний «Первый Трест».

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