ИИ вернул уфимцев в шоу «Титаны»

Очередной выпуск «Титанов» начался с неожиданного решения искусственного интеллекта, который вернул сразу 13 участников, выбывших в результате дополнительного испытания прошлого этапа. Среди них оказались и наши земляки – эндурист Ильдар Балагутдинов и модель Елизавета Миняева.

«Легенды, [вы] рано от меня избавились», – радостно объявил Ильдар, появившись на манеже.

Возвращению столь сильного атлета были рады все участники, ведь присутствие мощного конкурента делает соревнование гораздо интереснее. Нашу соотечественницу тоже приняли очень тепло – все бросились обнимать девушку, искренне радуясь ее возвращению.

Затем было объявлено о предстоящем испытании «Динамический баланс», где участникам нужно было как можно дольше удерживаться на подвесном мосту. Спустя минуту после старта запрещалось помогать себе руками, а каждые две минуты конструкция начинала раскачиваться все сильнее. Перед тем, как приступить к его прохождению, спортсмены самостоятельно разделились на 8 команд по 8 человек, где капитаном одной из них стал Ильдар Балагутдинов.

Первопроходцем в испытании стала команда, в составе которой оказалась Лиза: «В нашей команде ребята просто невероятные, вообще топовые: и скейтер, и шорт-трекеры, и сноуборд, и патологоанатом. У нас вообще команда заряженная!» Прозвучал гонг, а значит – испытание для первой восьмерки началось!

По информации пресс-службы ТНТ, задание оказалось непростым, ведь помимо того, что каждые две минуты скорость увеличивалась, каждому члену команды необходимо было балансировать без помощи рук, подстраиваясь телом. Стоит отметить, что девушке это удавалось до шестой минуты. Однако, когда оставшиеся участники начали сыпаться один за другим, Лиза упала тоже, показав хороший результат.

Если нашей модели пришлось проходить испытание самой первой, то команде Ильдара Балагутдинова удалось понаблюдать со стороны и выстроить свою тактику для его успешного прохождения: «Баланс – мама эндуро. Так или иначе, с балансом, как минимум, я дружу. Если кто-то падает, главное, чтобы остальных не унесли». В успешном исходе испытания эндурист был уверен на все 100%, однако, как показала практика прошлых команд, упал один – посыпались все. И команда Ильдара не стала исключением. Наш земляк упал с моста последним, зафиксировав результат в 6 минут 35 секунд.

После завершения основного испытания все атлеты с ужасом ожидали результатов. К счастью для наших земляков, дополнительное испытание на вылет их миновало: команда с Елизаветой Миняевой заняла 3 место, а команда Ильдара Балагутдинова – пятое.

Для уфимских атлетов седьмой этап завершился триумфом. По итогам решающих испытаний путевку в восьмой раунд шоу получил 51 участник, включая и спортсменов из нашей республики.