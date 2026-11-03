Асхат Акибаев рассказал в Уфе о возникновении идеи Всемирных игр кочевников

Автор и основатель Всемирных игр кочевников Асхат Акибаев сегодня на пленарном заседании фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Евразия», который проходит в Уфе, рассказал об истории возникновения этой идеи.

«Из чего сложились все наши игры? Это всё-таки, наверное, из двух чувств — чувства несправедливости и чувства потери. На большой арене мира развивается около двухсот видов спорта олимпийского направления, неолимпийского направления. А что делать остальным десяти тысячам традиционных видов спорта, которые есть в мире, для которых нет уникальных таких площадок, платформ, где они могли бы демонстрировать себя? Если в мире есть около двухсот государств, около полутора тысяч народностей, около трёх тысяч этносов и около семи тысяч языков, каждый год в мире теряется около сотни языков. А с ними теряются и народности, культура, быт, традиции. И происходит как бы тихое молчание, когда все практически это видят и просто теряют самые яркие краски нашей планеты. В этом плане как раз мы решили обратить внимание на эту несправедливость и на эту потерю. Именно эти два чувства, наверное, способствовали созданию Всемирных игр кочевников», – сказал Асхат Акибаев.

По его словам, Игры кочевников становятся мощным драйвером развития всего креатива в Кыргызстане.

«Многие направления индустрии туризма, гастрономии, индустрия кинематографа, производства прикладного искусства, живописи, литературы — всё это бурно начало развиваться. Мы дали новую концепцию. Мы не стали повторяться. В нашей концепции нет вторых, третьих, четвёртых, пятых, десятых мест. У нас есть только победители — великие победители. В нашей концепции нет командных зачётов, вечно угнетающих малые страны. И мы создали такой формат, где могут участвовать и малые народности, и малые этносы. Вы, наверное, помните, что Российская Федерация на первых наших играх выступала именно командами регионов. Приезжал Башкортостан своей командой, Татарстан — все регионы практически были представлены. И мы хотели именно такое участие. Представьте себе, Россия со своими возможностями, 194 народностями, с этой красотой могла бы именно на таких площадках демонстрировать всё лучшее своё и в то же время создавать свои уникальные площадки. Этот формат должен присутствовать в каждой стране.

Как сейчас Радий Фаритович очень правильно сказал, государство должно поддерживать. Разве возможно провести без участия государства? Нет, конечно, это колоссальные расходы. Но эти расходы оправдываются. Представьте себе: в 2014 году Кыргызстан посещало два миллиона двести тысяч туристов. В восемнадцатом году, через четыре года, когда три раза провели Всемирные игры кочевников, мы дали пять миллионов восемьсот, а в девятнадцатом году рекордное количество — шесть миллионов двести. То есть за четыре года мы дали на четыре миллиона туристов больше. А сейчас на данное время Кыргызстан посещают более десяти миллионов туристов. Посещение такого большого количества туристов начинает наращивать инфраструктуру: аэропорты, дороги», – поделился автор и основатель Всемирных игр кочевников.