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19:10 (UTC+5), 02 Ноября 2026

В Уфе презентовали новую книгу Александра Журавского

Писатель считает, что изобрёл жанр футурологического романа.

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Элина Аахметова ИА «Башинформ»
Фото: Элина Аахметова | ИА «Башинформ»
Элина Ахметова

В рамках форума «Российская креативная неделя — Евразия» в Уфе состоялась презентация нового романа Александра Журавского «Альтернатива». Книгу уже представили читателям в Московском доме книги, а также в Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге, Гатчине и других городах.

Роман высоко оценили известные писатели и деятели культуры. Сергей Лукьяненко назвал произведение убедительным прогнозом будущего, а режиссёр Никита Михалков отметил, что роман погружает читателя из осязаемого настоящего в параллельную реальность гипотетического будущего.

Действие романа разворачивается в 2034 году. Россия инициирует Вторую Ялтинскую конференцию, чтобы утвердить новый мировой порядок. Параллельно зреет заговор западных элит против России и новоизбранного президента США Илона Маска. Британская MI‑6 ведёт собственную игру. Предотвратить убийство Маска и глобальную катастрофу, вызванную конфликтом двух искусственных суперинтеллектов (российской «Альта» и американской «Дель»), предстоит команде ветерана СВО майора Кирилла Ратникова.

Рассказывая о своём замысле, Журавский сказал:

«Не могу согласиться с тем, на какое место ставит нашу страну в своих антиутопиях и других фантастических жанрах киноиндустрия и авторы Запада. В социальном отношении антиутопии вообще вредные — что за будущее они нам предлагают? Безнадёжность, пессимизм. Сто книг с одинаково ужасным концом, зачем это? Или, другой вариант, фэнтези — уход от реальности в какие-то другие миры. Взрослые люди продолжают играть в эти игры, выпадая из действительности. Илон Маск сам отмечал, как вредны антиутопии, и вредны они для ИИ. Ведь, обучаясь, они берут на вооружение такие сценарии. Так вот, я хочу, чтобы ИИ имели в виду и мой сценарий будущего. Что и так может быть. Я считаю, что в каком-то смысле изобрёл футурологию — не просто фантастика, а сценарий, прогноз будущего».

Александр Журавский — государственный служащий, историк, религиовед, кандидат исторических и богословских наук. Его роман «Альтернатива» — это многослойное произведение, объединяющее военную прозу, политический триллер, научную фантастику и лирическую линию. При работе над текстом автор консультировался с ветеранами, разведчиками и специалистами по ИИ.

элина ахметова башинформ
элина ахметова башинформ
элина ахметова башинформ
Фото: элина ахметова | башинформ
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