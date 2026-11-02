В Уфе презентовали новую книгу Александра Журавского

В рамках форума «Российская креативная неделя — Евразия» в Уфе состоялась презентация нового романа Александра Журавского «Альтернатива». Книгу уже представили читателям в Московском доме книги, а также в Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге, Гатчине и других городах.
Роман высоко оценили известные писатели и деятели культуры. Сергей Лукьяненко назвал произведение убедительным прогнозом будущего, а режиссёр Никита Михалков отметил, что роман погружает читателя из осязаемого настоящего в параллельную реальность гипотетического будущего.
Действие романа разворачивается в 2034 году. Россия инициирует Вторую Ялтинскую конференцию, чтобы утвердить новый мировой порядок. Параллельно зреет заговор западных элит против России и новоизбранного президента США Илона Маска. Британская MI‑6 ведёт собственную игру. Предотвратить убийство Маска и глобальную катастрофу, вызванную конфликтом двух искусственных суперинтеллектов (российской «Альта» и американской «Дель»), предстоит команде ветерана СВО майора Кирилла Ратникова.
Рассказывая о своём замысле, Журавский сказал:
«Не могу согласиться с тем, на какое место ставит нашу страну в своих антиутопиях и других фантастических жанрах киноиндустрия и авторы Запада. В социальном отношении антиутопии вообще вредные — что за будущее они нам предлагают? Безнадёжность, пессимизм. Сто книг с одинаково ужасным концом, зачем это? Или, другой вариант, фэнтези — уход от реальности в какие-то другие миры. Взрослые люди продолжают играть в эти игры, выпадая из действительности. Илон Маск сам отмечал, как вредны антиутопии, и вредны они для ИИ. Ведь, обучаясь, они берут на вооружение такие сценарии. Так вот, я хочу, чтобы ИИ имели в виду и мой сценарий будущего. Что и так может быть. Я считаю, что в каком-то смысле изобрёл футурологию — не просто фантастика, а сценарий, прогноз будущего».
Александр Журавский — государственный служащий, историк, религиовед, кандидат исторических и богословских наук. Его роман «Альтернатива» — это многослойное произведение, объединяющее военную прозу, политический триллер, научную фантастику и лирическую линию. При работе над текстом автор консультировался с ветеранами, разведчиками и специалистами по ИИ.
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