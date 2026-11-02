В Уфе изъяли более 4,2 тысячи литров немаркированного пива 

Сотрудники министерства торговли и услуг Башкирии совместно с МВД, благодаря регулярно организуемым рейдам, в одном из складских помещений в Уфе выявили и изъяли 4230 литров пива без обязательной маркировки средствами идентификации.
«Установлены лица, причастные к обороту такой продукции. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Виновным грозит административная ответственность за оборот немаркированной продукции, предусматривающая штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения», — уточнил «Башинформу» начальник управления контрольных мероприятий минторга РБ Владимир Сайгак.
С 2023 года в России действует обязательная маркировка пива и пивных напитков с передачей данных в систему «Честный знак», напомнили в пресс-службе минторга региона.
Ранее в Кумертау сотрудники минторга Башкирии, управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону в ходе выездных рейдов обнаружили организованную поставку немаркированного алкоголя, сообщал Башинформ.
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