В Башкирии пройдет турнир по мини-лапте на призы Собора русских

В этом году турнир по мини-лапте на призы Собора русских Башкортостана пройдет 7-8 ноября в Уфе. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек от 14 лет и старше. Ожидается участие лаптистов городов Уфы, Мелеуз, Белокатайского, Иглинского, Кармаскалинского, Уфимского, Хайбуллинского, Чишминского и других районов нашей республики.

Центральным событием турнира Собора русских Башкортостана станет определение самых талантливых и подготовленных спортсменов, сильнейшей мужской и женской команды, которые будут защищать честь Республики Башкортостан на предстоящем Кубке России по мини-лапте с 22 по 28 ноября.

По итогам турнира победители и призёры будут награждены дипломами, кубками и медалями.