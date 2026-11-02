На двух маршрутах Уфы изменится стоимость проезда

ООО «Компания Уфа-Лайн» анонсировало предстоящее повышение стоимости проезда на своих маршрутах.
«С 1 декабря 2026 года изменится стоимость проезда в автобусах перевозчика ООО „Компания Уфа-Лайн“: маршрут № 220 „Профилакторий „Салют“ — Южный автовокзал» и
маршрут № 224 «Улица Адмирала Макарова — микрорайон „Южный“», — уточнили в управлении транспорта и связи Уфы.
По банковской карте, наличными и по карте «Алга» проезд с 1 декабря составит 50 рублей.
«Изменение стоимости проезда — вынужденная мера, обусловленная неоднократным и значительным повышением цен на горючего-смазочные материалы, запасные части, услуги транспортной инфраструктуры и необходимостью обновления автопарков», — подчеркнули в городском управлении транспорта и связи.
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