Сегодня утром мобильное приложение МЧС России подверглось кибератаке, из-за чего произошла рассылка фейковой информации, сообщили в ведомстве.

В официальном заявлении говорится, что взлом приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения страны. Оповещение граждан осуществляется через основные, защищенные каналы связи, а мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования.

В настоящее время сервис восстанавливают. В министерстве напомнили, что доверять следует только официальным сайту и аккаунтам МЧС.