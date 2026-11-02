Сегодня утром мобильное приложение МЧС России подверглось кибератаке, из-за чего произошла рассылка фейковой информации, сообщили в ведомстве.
В официальном заявлении говорится, что взлом приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения страны. Оповещение граждан осуществляется через основные, защищенные каналы связи, а мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования.
В настоящее время сервис восстанавливают. В министерстве напомнили, что доверять следует только официальным сайту и аккаунтам МЧС.
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