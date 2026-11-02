Марина Монгуш рассказала о целях форума креативных индустрий в Уфе

В России федеральным законом закреплены 16 направлений креативных индустрий — те отрасли, где мы торгуем не нефтью и газом, а интеллектуальным продуктом. Именно они формируют креативную экономику. Об этом сегодня на заседании Совета по развитию креативных индустрий в Башкортостане, который проходит в рамках фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Евразия», сказала президент Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») Марина Монгуш.

— Весь наш форум строится вокруг ценностей: ценностно ориентированная креативная экономика — почему мы говорим про бизнес и одновременно про ценности? Потому что любой креативный продукт — слепок ценностей автора (картина, дизайн, сценарий). Вопрос — какие ценности он транслирует и куда ведёт общество? Дизайн тоже идеология, трансляция ценностей. Мы долгие годы были потребителями креативного продукта, вырастили первое поколение создателей своей анимации и кино. Мне ближе словосочетание «экономика делателей», потому что креатор — это делатель, создатель. Хочется, чтобы этот форум помог увеличить количество реальных творцов, создателей интеллектуального творческого продукта в Башкортостане, России и мире — но обязательно ценностно ориентированного.

Даже сами не ожидали такого отклика от международных коллег: всем хочется создавать и покупать продукты с особой ценностью, локальной идентичностью, разделяемыми людьми принципами. О самом форуме: вы не увидите здесь стандартных секций. Постарались сделать как можно больше проектных сессий, по итогам которых есть конкретные результаты, поручения, инициативы — вплоть до евразийского уровня», — сказала Марина Монгуш.

По ее словам, весь мир проходит свой путь развития креативной экономики, и наш отличается от западного.

— Мы в России ввели понятие агрокреономики: креативный класс живёт не только в мегаполисах. Сегодня даже в малых населённых пунктах работают айтишники, дизайнеры, веб-дизайнеры. Нужно просто создать условия. С точки зрения миграции видим огромный запрос на отъезд из крупных городов в малые — это очень важно. Часто представители органов власти путают творчество, креативность как навык с профессиональными креативными индустриями. Если я играю на пианино — я творческий человек, таких должно быть много. Развивать творчество молодёжи — одна задача; профессионально развивать креативные индустрии (больше айтишников, архитекторов, VR/AR) — другая. Важно разделить творчество и профессиональную деятельность в 16 отраслях, формирующих креативную экономику, — считает президент Единого центра креативной экономики.

По ее словам, креативная экономика — про большие деньги (растёт в четыре раза быстрее сырьевой), но при этом — про ценности. Этим должны заниматься разные министерства по разным направлениям.