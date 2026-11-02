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16:46 (UTC+5), 02 Ноября 2026

Марина Монгуш рассказала о целях форума креативных индустрий в Уфе

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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В России федеральным законом закреплены 16 направлений креативных индустрий — те отрасли, где мы торгуем не нефтью и газом, а интеллектуальным продуктом. Именно они формируют креативную экономику. Об этом сегодня на заседании Совета по развитию креативных индустрий в Башкортостане, который проходит в рамках фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Евразия», сказала президент Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») Марина Монгуш.

— Весь наш форум строится вокруг ценностей: ценностно ориентированная креативная экономика — почему мы говорим про бизнес и одновременно про ценности? Потому что любой креативный продукт — слепок ценностей автора (картина, дизайн, сценарий). Вопрос — какие ценности он транслирует и куда ведёт общество? Дизайн тоже идеология, трансляция ценностей. Мы долгие годы были потребителями креативного продукта, вырастили первое поколение создателей своей анимации и кино. Мне ближе словосочетание «экономика делателей», потому что креатор — это делатель, создатель. Хочется, чтобы этот форум помог увеличить количество реальных творцов, создателей интеллектуального творческого продукта в Башкортостане, России и мире — но обязательно ценностно ориентированного.
Даже сами не ожидали такого отклика от международных коллег: всем хочется создавать и покупать продукты с особой ценностью, локальной идентичностью, разделяемыми людьми принципами. О самом форуме: вы не увидите здесь стандартных секций. Постарались сделать как можно больше проектных сессий, по итогам которых есть конкретные результаты, поручения, инициативы — вплоть до евразийского уровня», — сказала Марина Монгуш.

По ее словам, весь мир проходит свой путь развития креативной экономики, и наш отличается от западного.

— Мы в России ввели понятие агрокреономики: креативный класс живёт не только в мегаполисах. Сегодня даже в малых населённых пунктах работают айтишники, дизайнеры, веб-дизайнеры. Нужно просто создать условия. С точки зрения миграции видим огромный запрос на отъезд из крупных городов в малые — это очень важно. Часто представители органов власти путают творчество, креативность как навык с профессиональными креативными индустриями. Если я играю на пианино — я творческий человек, таких должно быть много. Развивать творчество молодёжи — одна задача; профессионально развивать креативные индустрии (больше айтишников, архитекторов, VR/AR) — другая. Важно разделить творчество и профессиональную деятельность в 16 отраслях, формирующих креативную экономику, — считает президент Единого центра креативной экономики.

По ее словам, креативная экономика — про большие деньги (растёт в четыре раза быстрее сырьевой), но при этом — про ценности. Этим должны заниматься разные министерства по разным направлениям.

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