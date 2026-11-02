Банк России выпустит серебряную монету памяти Сперанского

3 ноября 2026 года Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету «М.М. Сперанский». Монета номиналом 2 рубля выходит в серии «Российская юриспруденция», сообщили в пресс-службе Банка.

Михаил Сперанский (1772–1839) вошел в историю как один из крупнейших реформаторов России XIX века. В эпоху Александра I он разработал план преобразования государственного управления, предложив разделить власть на законодательную (Государственная дума), исполнительную (министерства) и судебную (Сенат).

При Николае I Сперанский стал главным кодификатором российского права: под его руководством были составлены Полное собрание законов в 45 томах и Свод законов в 15 томах. За этот труд император лично снял с себя высшую награду страны — орден Андрея Первозванного — и вручил его Сперанскому.

Ранее сообщалось, что ЦБ выпустит памятную монету в честь российских судов.