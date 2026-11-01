В уфимском посёлке появилась зелёная посадка

В деревне Атаевка скоро откроется новый ФАП, который строится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он относится к ГКБ № 5 и будет обслуживать жителей нескольких соседствующих посёлков.

В эти выходные местные жители во главе с руководителем администрации Кировского района провели озеленительный субботник — в рамках республиканской акции «Зелёная Башкирия» на территории ФАПа высадили 20 сосен и 70 кустарников.

«Благоустройство территории — не просто формальность: важно, чтобы место, куда люди приходят за заботой о здоровье, было комфортным и приятным», — сказал Илвир Нурдавлятов и поблагодарил неравнодушных предпринимателей, которые ведут свою деятельность в отдалённых территориях.