В уфимском посёлке появилась зелёная посадка

В деревне Атаевка скоро откроется новый ФАП, который строится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он относится к ГКБ № 5 и будет обслуживать жителей нескольких соседствующих посёлков.
В эти выходные местные жители во главе с руководителем администрации Кировского района провели озеленительный субботник — в рамках республиканской акции «Зелёная Башкирия» на территории ФАПа высадили 20 сосен и 70 кустарников.
«Благоустройство территории — не просто формальность: важно, чтобы место, куда люди приходят за заботой о здоровье, было комфортным и приятным», — сказал Илвир Нурдавлятов и поблагодарил неравнодушных предпринимателей, которые ведут свою деятельность в отдалённых территориях.
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