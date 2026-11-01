Посетители ТЦ в Уфе могут задать видеовопросы Радию Хабирову

Выездная студия продолжает собирать обращения жителей республики на Прямую линию Главы Башкирии Радия Хабирова, которая состоится 11 ноября 2026 года. Сегодня, 1 ноября, она работает в торговом центре «Мега» с 16 до 22 часов.

Напомним, что 31 октября обращения принимались в уфимском Дворце борьбы и визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций «Тура-хан» в селе Верхние Термы Чишминского района. Люди подходили активно. В основном обращения — по дорогам, связи и интернету, здравоохранению, трудоустройству, поддержке семей. Были и благодарности Главе республики, а юные жители делились своими мечтами.

Команда профессионалов обеспечивает качественную запись видеообращения, чтобы избавить людей от необходимости делать это самостоятельно. Этой возможностью и воспользовались активные посетители «Меги». Выездная студия работает рядом с ледовым катком.