Посетители ТЦ в Уфе могут задать видеовопросы Радию Хабирову

Выездная студия продолжает собирать обращения жителей республики на Прямую линию Главы Башкирии Радия Хабирова, которая состоится 11 ноября 2026 года. Сегодня, 1 ноября, она работает в торговом центре «Мега» с 16 до 22 часов.
Напомним, что 31 октября обращения принимались в уфимском Дворце борьбы и визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций «Тура-хан» в селе Верхние Термы Чишминского района. Люди подходили активно. В основном обращения — по дорогам, связи и интернету, здравоохранению, трудоустройству, поддержке семей. Были и благодарности Главе республики, а юные жители делились своими мечтами.
Команда профессионалов обеспечивает качественную запись видеообращения, чтобы избавить людей от необходимости делать это самостоятельно. Этой возможностью и воспользовались активные посетители «Меги». Выездная студия работает рядом с ледовым катком.
Прямая линия Главы Башкортостана — это знаковое мероприятие в жизни республики. Жители напрямую получают ответы на свои обращения, а управленческая команда наглядно видит то, что волнует людей и куда нужно направить больше своего внимания.
Практика показывает, что в прямом эфире за четыре часа Радий Хабиров успевает ответить примерно на 60 вопросов. Но будьте уверены, все обращения, поступившие на Прямую линию, ЦУР Башкортостана возьмёт в работу. Есть вопросы, по которым принимают быстрое решение, а некоторые — требуют времени. При этом заявитель всегда получает ответ.
В следующий раз выездная студия будет работать 3 ноября в Белорецке на площадке кинотеатра «Металлург» с 10 до 18 часов.
Есть и другие способы задать вопрос — для этого нужен мобильный телефон с интернетом. Вот они: сайт Главы Башкортостана, сервис «Госуслуги. Решаем вместе», а также чат-боты в MAX, во «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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