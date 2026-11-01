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10:55 (UTC+5), 01 Ноября 2026

Глава Башкирии рассказал о династии тренеров из Стерлитамака

Они воспитали 30 мастеров спорта и множество победителей и призёров всероссийских и республиканских соревнований по спортивной гимнастике.

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Тамара Андреева соцсети Радия Хабирова
Фото: Тамара Андреева | соцсети Радия Хабирова
Элина Ахметова

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о семье стерлитамакских тренеров.

«В пятницу в нашей стране отметили День тренера, а вчера — Всероссийский день гимнастики. Это хороший повод, чтобы в рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказать о замечательной династии тренеров из Стерлитамака.

Сергей Сарычев начал трудовую деятельность в 1971 году в Стерлитамакском техникуме физической культуры. Именно там он встретил свою будущую супругу Гульшат. С 1979 года и по сей день вместе работают тренерами по спортивной гимнастике в спорткомплексе Дворца пионеров и школьников имени А. П. Гайдара.

За десятилетия труда Сергей Петрович и Гульшат Гаяновна удостоены почётных званий «Отличник образования» и «Лучший работник физической культуры», а в 2024 году получили благодарность администрации Стерлитамака за сохранение семейных ценностей.

Дело родителей продолжают их не менее талантливые дочери — Елена Кайгулова и Светлана Буюн. Обе они — мастера спорта России, тренеры Спортивной школы олимпийского резерва Стерлитамака. Удостоены почётного звания «Лучший тренер Республики Башкортостан».

Растёт и третье поколение: внучки Элина и Сабина Кайгуловы, Полина Буюн — все мастера спорта России, а Сабина входит в состав сборной страны.

Династия тренеров Сарычевых подготовила 30 мастеров спорта и множество победителей и призёров всероссийских и республиканских соревнований по спортивной гимнастике.

Сегодня под руководством Елены Кайгуловой занимается наша юная звёздочка — Полина Дмитриева, в 2024 году спортсменка стала абсолютной чемпионкой России, а в 2026 году в международных состязаниях в Хорватии завоевала четыре золотых и одну серебряную медали.

Хочу пожелать этой прекрасной семье и всем тренерам республики здоровья и новых побед! Спасибо за ваш труд, за чемпионов, которые прославляют башкирский спорт, за веру в каждого, кто переступает порог спортзала», — написал руководитель Башкирии.

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