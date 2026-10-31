Глава Кировского района Уфы обратился к горожанам из-за аварийных деревьев

Глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов обратился к жителям района и горожанам по поводу безопасности улиц. По его словам, в администрацию регулярно поступают обращения об аварийных деревьях вдоль улицы Мингажева на участке от Чернышевского до Кирова и улицы Свердлова. Во время обхода специалисты зафиксировали, что ряд деревьев действительно представляет угрозу, они полусухие, в стволах образовались крупные дупла, есть признаки гниения и сильного наклона.

Илвир Нурдавлятов перечислил основные критерии, по которым дерево признают аварийным. Среди них сильная сухость и отмирание кроны, крупные дупла и обширное гниение ствола, значительный наклон, трещины и расщепления ствола, отслоение коры, повреждение корней из-за строительных работ, подтопления или болезней, а также грибковые поражения и трутовики.

«Деревья на этом участке признаны аварийными и подлежат сносу. Это не профилактика „на всякий случай“, а необходимая мера для защиты жизни и здоровья жителей, сохранности автомобилей и инфраструктуры, — подчеркнул глава района. — Понимаю, что тема сноса деревьев всегда вызывает эмоции. Все мы переживаем за зелёный облик Уфы, и это нормально. Но важно различать санитарную вырубку аварийных экземпляров от простого сноса».

По словам Илвира Нурдавлятова, деревья вдоль улиц Кировского района были посажены в рамках озеленения ещё в 1960–1970 годах, и сегодня многие из них требуют обновления. Администрация будет прорабатывать варианты компенсационного озеленения, подбирать подходящие зелёные насаждения и места для новых посадок.

Жителей, у которых есть вопросы по конкретным адресам или которые заметили другие потенциально опасные деревья, просят сообщать об этом через платформу обратной связи или в официальных группах администрации района.

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