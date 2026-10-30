В Уфе пройдут сельхозярмарки

31 октября, 1 и 4 ноября уфимцы и гости города смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня, сообщает администрация Уфы.
В субботу торговлю организуют на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье работу продолжат шесть площадок, за исключением улицы Правды, парка «Волна» и Дворца молодежи.
В День народного единства будут работать ярмарки на пересечениях улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, на двух площадках на улице Рабкоров и перед Дворцом спорта.
К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители.
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