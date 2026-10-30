В Хайбуллинском районе Башкирии отменят особый режим

В Хайбуллинском районе с 1 ноября отменяется особый противопожарный режим, который действовал с 8 сентября 2026 года в связи с высокой, пятой степенью пожароопасности. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
«Официально снимается действие особого противопожарного режима. Решение принято в связи со снижением классов пожарной опасности, стабилизацией обстановки с природными пожарами и завершением полевых сельскохозяйственных работ», – говорится в сообщении.
При этом жителям напоминают, что отмена спецрежима не повод забывать о пожарной безопасности. Риск природных пожаров снизился, но в осенне-зимний период основные угрозы смещаются в жилой сектор.
Поэтому важно проверять исправность отопительных печей, котлов и дымоходов; не перегружать электросеть и не пользоваться неисправными обогревателями; не оставлять источники огня и электроприборы без присмотра; не допускать бесконтрольного сжигания мусора и сухой травы.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что за нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы.
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