В Демском районе Уфы высадили сосны

Лесники Уфы завершили мероприятия по посадке лесных культур в Дёмском районе города, на участке между деревнями Романовка, Козарез и микрорайоном «Серебряный ручей».

Заранее подобрав лесокультурную площадь, выполнили подготовку почвы, нарезав плугом аккуратные борозды. Затем специалисты приступили к посадке двухлетних сеянцев сосны обыкновенной. Используя мечи Колесова и штыковые лопаты, сосенки высаживали по дну борозд, на равном расстоянии друг от друга, в строгом соответствии с технологией посадки.

Борозды обеспечивают лучший водный режим, накапливают осадки в виде дождя и снега, а земляные стены оберегают от иссушающих ветров. Параллельно с высадкой проводили полив сеянцев из шланга поливомоечной машины - с учетом долгого отсутствия осадков такая мера очень поспособствует приживаемости. Мероприятие полностью завершили за два с половиной рабочих дня.