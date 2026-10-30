В Башкирии в селе Красный Ключ открыли многофункциональную спортплощадку

В Башкирии в селе Красный Ключ открыли новую многофункциональную спортивную площадку, сообщает администрация Главы РБ. Объект благоустроили благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь можно заниматься спортом на свежем воздухе, проводить тренировки и командные игры. Площадку проектировали так, чтобы было интересно и детям, и взрослым.

Сразу после торжественного открытия рядом заложили новую аллею – жители вместе с почетными гостями посадили молодые деревья. Теперь территория с каждым годом будет становиться зеленее и уютнее. Площадка уже стала точкой притяжения для молодёжи и жителей всех возрастов. Здесь есть всё для тренировок и активного отдыха на свежем воздухе.

Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Башкирии благоустраивают 144 общественных пространства.