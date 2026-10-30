В Башкирии изменится время отправления электрички со станции Абдулино

В связи с производством работ, запланированных Куйбышевской железной дорогой, на перегоне Асекеево – Заглядино вносятся изменения в график движения пригородных поездов, сообщает БППК.
4 ноября 2026 года поезд № 7593 Абдулино – Похвистнево отправится со станции Абдулино на 1 час 54 минуты позже действующего расписания: Абдулино (отпр. 19.09) – Похвистнево (приб.20.04).
Время указано местное.
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