В Башкирии грузовики взяли на контроль

В Башкортостане с 28 октября по 27 ноября пройдут специализированные мероприятия по профилактике ДТП с участием грузового транспорта.

По данным ГАИ РБ, решение принято на фоне тревожной статистики: за 9 месяцев текущего года в республике произошло 171 ДТП с участием грузовиков. В авариях погибли 56 человек, еще 192 получили ранения.

Так, госавтоинспекция усилила проверку водителей на наличие опьянения, а также прав на управление (лишены или не получали). Также на контроле техническое состояние машин (наличие диагностических карт и тахографов) и соблюдение режима труда и отдыха водителей.