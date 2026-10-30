В Башкирии грузовики взяли на контроль

В Башкортостане с 28 октября по 27 ноября пройдут специализированные мероприятия по профилактике ДТП с участием грузового транспорта.
По данным ГАИ РБ, решение принято на фоне тревожной статистики: за 9 месяцев текущего года в республике произошло 171 ДТП с участием грузовиков. В авариях погибли 56 человек, еще 192 получили ранения.
Так, госавтоинспекция усилила проверку водителей на наличие опьянения, а также прав на управление (лишены или не получали). Также на контроле техническое состояние машин (наличие диагностических карт и тахографов) и соблюдение режима труда и отдыха водителей.
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