Роспотребнадзор по Башкирии объявил 119 предостережений из-за вывесок

По данным управления Роспотребнадзора по РБ, с 1 марта 2026 года вступила в силу статья 10.1 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей», устанавливающая требования к информации для публичного ознакомления.

По результатам проверок без взаимодействия с бизнесом ведомство объявило 119 предостережений предпринимателям за размещение вывесок на иностранном языке. Кроме того, в суды подано 19 исков в защиту неопределенного круга потребителей. В ведомстве отмечают, что результат уже есть: один из предпринимателей заменил вывеску.