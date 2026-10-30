ESTEO MX: внедорожник, открывающий новые горизонты

Три независимых дисплея, включая личный экран для переднего пассажира, работают на базе мощного процессора Snapdragon. Скорость работы интерфейсов и интуитивность управления впечатляют. Голосовой ассистент на русском языке распознает команды с полуслова, а обновления «по воздуху» (OTA) позволяют автомобилю оставаться современным.

Аудиосистема BOYA MELODY с 21 динамиком в версии «Флагман» превращает каждую поездку в концерт. Передний пассажир может подключиться через Bluetooth и наслаждаться любимыми треками в своем личном пространстве.

Только в октябре в дилерском центре ТТС на Рубежной, 180 действуют специальные цены. Стать обладателем ESTEO MX можно на максимально выгодных условиях.

В ТТС ценят время клиентов: пока покупатель проходит тест-драйв, специалисты проводят оценку текущего автомобиля, а эксперты по кредитованию подбирают финансовые условия среди 20 банков-партнеров.

Премиальный внедорожник ESTEO MX готов превзойти ожидания. Уехать на нем можно в тот же день.

г. Уфа, ул. Рубежная, 180

Тел.: +7 347 292 44 33

https://ufa.esteo-tts.ru/