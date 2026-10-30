ESTEO MX: внедорожник, открывающий новые горизонты

Четыре выразительных цвета — от глубокого черного «Сагиттариус» до таинственного серо-голубого «Сапфирин» — позволяют выбрать оттенок, отражающий индивидуальность владельца. Внедорожник выделяется на дороге премиальным дизайном и узнаваемым силуэтом.
Под стильным экстерьером — 2-литровый турбированный двигатель 2.0 TGDI (197 л.с.) в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом AWD. Семь режимов движения — от городской езды до покорения бездорожья — обеспечивают уверенность в любой ситуации. Системы безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и экстренное торможение, создают дополнительный комфорт и спокойствие на дороге.
Салон — продуманное до мелочей пространство. Элегантные линии передней панели, вдохновленные золотым сечением, создают ощущение гармонии. Водительское кресло с вентиляцией и памятью настроек поддерживает в любой поездке. Для задних пассажиров предусмотрен обогрев и собственный климат-контроль. В версии «Флагман» салон наполняется легким ароматом, а двойное остекление защищает от городского шума, создавая оазис спокойствия.
Три независимых дисплея, включая личный экран для переднего пассажира, работают на базе мощного процессора Snapdragon. Скорость работы интерфейсов и интуитивность управления впечатляют. Голосовой ассистент на русском языке распознает команды с полуслова, а обновления «по воздуху» (OTA) позволяют автомобилю оставаться современным.
Аудиосистема BOYA MELODY с 21 динамиком в версии «Флагман» превращает каждую поездку в концерт. Передний пассажир может подключиться через Bluetooth и наслаждаться любимыми треками в своем личном пространстве.
Только в октябре в дилерском центре ТТС на Рубежной, 180 действуют специальные цены. Стать обладателем ESTEO MX можно на максимально выгодных условиях.
В ТТС ценят время клиентов: пока покупатель проходит тест-драйв, специалисты проводят оценку текущего автомобиля, а эксперты по кредитованию подбирают финансовые условия среди 20 банков-партнеров.
Премиальный внедорожник ESTEO MX готов превзойти ожидания. Уехать на нем можно в тот же день.
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Тел.: +7 347 292 44 33
https://ufa.esteo-tts.ru/
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