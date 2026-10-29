Жителей башкирского Баймака попросили запастись водой

В Баймаке у части города отключили подачу воды — произошла авария на водопроводе по ул. Мира. До устранения последствий отключены следующие адреса: ул. Мира, Давлетшиной, Бабича, Пименова, детсад «Кубэлэк», школа № 2, больница, детская поликлиника.
— На близлежащих улицах может наблюдаться отсутствие давления воды. Просим иметь дневной запас воды. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Номер диспетчерской 2-14-30, — сообщили в баймакском МУП «Водоканал».
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