В Уфе названо число действующих маршрутов электротранспорта

МУП «УфаГЭТ» обеспечивает пассажирские перевозки по 16 городским маршрутам: 5 трамвайных маршрутов действуют в южной части города, 2 трамвайных и 9 троллейбусных – в северной. За 9 месяцев 2026 года предприятие перевезло более 9,2 млн пассажиров, сообщает администрация города.
И. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов подчеркнул значимость стабильной работы УфаГЭТ для транспортной доступности жителей. Он отметил, что после завершения процедуры банкротства предприятие не только сохранило производственную базу, но и готово к дальнейшему развитию. Сегодня его инфраструктура включает 4 базы, на которых работают свыше 900 специалистов. Для удовлетворения растущих потребностей города требуется пополнение парка.
«Для нас важно не только обновлять технику, но и поддерживать тех, кто ежедневно обеспечивает работу транспорта, – подчеркнул Рустам Шарипов. – Открытие обучающего центра для подготовки водителей трамваев и троллейбусов – это шаг к системному решению кадровых вопросов, а вопросы укомплектованности штата и уровня оплаты труда остаются в приоритете».
Ранее сообщалось, какое будущее ждет трамвай и троллейбус Уфы.
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