В минэкологии Башкирии рассказали, как инспекторы охотились на браконьеров

По словам начальника обособленного структурного подразделения природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильмановой, инспекторы заметили на водоёме свет фонарика. При наблюдении через приборы было установлено, что по акватории медленно движется лодка с двумя силуэтами. По характеру движений инспекторы сделали вывод, что граждане занимаются запрещённой добычей водных биологических ресурсов с использованием остроги.
«В течение нескольких часов мы вели наблюдение. Когда нарушители вышли на берег, мы подошли, представились и попросили открыть багажник автомобиля для визуального осмотра на предмет незаконных орудий лова. В этот момент один из граждан сел за руль автомобиля и скрылся с места происшествия. Второй был задержан», — отметила Гузель Гильманова.
Инспекторы вызвали сотрудников полиции, передали им задержанного, а также изъятые орудия лова и незаконно добытые биоресурсы: десять щук общим весом более десяти килограммов, острогу, резиновую лодку и сапоги. При втором гражданине, который скрылся, остались другое орудие лова (острога) и фонарик. Оба нарушителя — жители деревни Канлы-Туркеево Буздякского района.
Как сообщили в пресс-службе минэкологии РБ, по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов проводится проверка. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Сумма ущерба, причинённого водным биоресурсам, устанавливается.
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