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08:37 (UTC+5), 29 Октября 2026

В минэкологии Башкирии рассказали, как инспекторы охотились на браконьеров

Во время ночного рейда инспекторы природного парка «Аслы-Куль» выявили факт незаконной добычи водных биологических ресурсов на водоёме у деревни Канлы-Туркеево Буздякского района. Эта системная работа реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

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Гузель Гильманова сайт минэкологии РБ
Фото: Гузель Гильманова | сайт минэкологии РБ
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По словам начальника обособленного структурного подразделения природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильмановой, инспекторы заметили на водоёме свет фонарика. При наблюдении через приборы было установлено, что по акватории медленно движется лодка с двумя силуэтами. По характеру движений инспекторы сделали вывод, что граждане занимаются запрещённой добычей водных биологических ресурсов с использованием остроги.

«В течение нескольких часов мы вели наблюдение. Когда нарушители вышли на берег, мы подошли, представились и попросили открыть багажник автомобиля для визуального осмотра на предмет незаконных орудий лова. В этот момент один из граждан сел за руль автомобиля и скрылся с места происшествия. Второй был задержан», — отметила Гузель Гильманова.

Инспекторы вызвали сотрудников полиции, передали им задержанного, а также изъятые орудия лова и незаконно добытые биоресурсы: десять щук общим весом более десяти килограммов, острогу, резиновую лодку и сапоги. При втором гражданине, который скрылся, остались другое орудие лова (острога) и фонарик. Оба нарушителя — жители деревни Канлы-Туркеево Буздякского района.

Как сообщили в пресс-службе минэкологии РБ, по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов проводится проверка. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Сумма ущерба, причинённого водным биоресурсам, устанавливается.

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