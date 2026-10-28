Жители Башкирии собрали больше всего макулатуры в РФ в акции «БумБатл»

Республика Башкортостан занимает первое место среди крупных регионов России по сбору макулатуры в рамках седьмого сезона Всероссийской акции «БумБатл». Как сообщили в минэкологии региона, по результатам онлайн-рейтинга жители республики сдали на переработку 573 194,36 кг бумажных отходов.

Седьмой сезон экологической инициативы стартовал 5 июня во Всемирный день окружающей среды и продлится до 31 мая 2027 года. Акция проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Акция организована как масштабное соревнование между участниками, которыми могут стать детские сады, школы, вузы, компании, ритейлеры, НКО, семьи и все жители страны. Главная цель марафона — формирование экологических привычек и вовлечение россиян в раздельный сбор отходов для сохранения лесных ресурсов.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на бумбатл.рф.

Итоги коллективного, личного и семейного зачетов подведут в ноябре. Награждение состоится 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки. Креативные посты в соцсетях также будут отмечены отдельными призами.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, сдать сырье в пункт приема и загрузить акт в личный кабинет. С картой по приему вторичного сырья можно ознакомиться здесь.

Успехи республики демонстрируют высокую экологическую сознательность граждан. По итогам предыдущего шестого сезона Башкортостан также стал первым среди крупных регионов, сдав 875,7 тонн бумаги, сообщал «Башинформ».