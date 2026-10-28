В Уфе планируется создать новое ТОС

В Уфе депутаты городского совета утвердили границы территориального общественного самоуправления (ТОС) «Третья Пристань» в Кировском районе.

Ранее председатель уличного комитета микрорайона «Третья пристань» обращалась по вопросу учреждения ТОС к председателю уфимского горсовета Марату Васимову в ходе приёма граждан. Активистам нужна была помощь в определении верных границ общественного самоуправления, что при содействии администрации города и было сделано.

На территории микрорайона при активном участии жителей реализуются различные программы, в том числе и ППМИ. Так, в прошлом году там открыли новую спортивную площадку.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются горсоветом по предложению жителей данной территории. Затем инициативной группе предстоит сбор документов, регистрация территориального общественного самоуправления – после её успешного прохождения ТОС начнёт функционировать.

Принятие данного решения позволит жителям территории самостоятельно и под свою ответственность осуществлять собственные инициативы по вопросам местного значения. Например, благоустраивать территорию, самостоятельно привлекать спонсорскую помощь и участвовать в грантовых конкурсах.