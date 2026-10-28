В мэрии Уфы потребовали разобраться с освещением в парке Лесоводов

Сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили обращения жителей, поступившие через автоматизированную систему за период с 20 по 26 октября. Как сообщил заместитель главы администрации города Дмитрий Черенков, всего за неделю поступило 1249 обращений. Ответы даны на 66% вопросов, ещё 34% находятся в работе.
Большая часть обращений касается предоставления услуг ЖКХ — 43%. Также в тройке самых популярных тем — вопросы благоустройства и состояния дорог.
Так, в соцсетях жители просят восстановить освещение в парке Лесоводов и сообщают, что не работают прожекторы на спортивных площадках.
Первый заместитель мэра Уфы Сергей Кожевников отреагировал на это жёстко.
«Что случилось у нас? Почему прожекторы не работают, почему сами не видим? Разберитесь, примите необходимые меры и устраните замечания. Данная территория очень востребована, там много людей занимаются спортом. Разберитесь, зафиксируйте в протоколе и доложите об исполнении данного вопроса», — дал он поручения.
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