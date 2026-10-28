В Уфе пройдет Российская креативная неделя

2–4 ноября в конгресс-холле «Торатау» состоится международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Евразия». Впервые на одной площадке встретятся делегаты из России и стран-партнеров для формирования новых рынков креативных продуктов, сообщает администрация Уфы.
В рамках деловой программы запланировано проведение более 30 мероприятий с участием экспертов из более чем 10 стран, среди которых Турция, ОАЭ, Китай, Иран.
Основные темы форума: «Россия и Евразия: от евразийского диалога к совместным проектам», «Креативная экономика для традиционных отраслей: коллаборации как инструмент совместного развития», «Социальные и гуманитарные эффекты креативных индустрий».
Кроме того, на площадке форума пройдут креативная выставка, кинопремьеры. Организаторами мероприятия выступают АНО «Креативная экономика» и правительство Республики Башкортостан.
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