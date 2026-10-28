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15:14 (UTC+5), 28 Октября 2026

Движение по мосту через реку Нугуш в Башкирии ограничат до 6 ноября

Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят водителей планировать свой маршрут и время в пути заранее.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По данным управления дорожного хозяйства Башкортостана, продлено время ограничения движения для всех видов транспорта по мосту через реку Нугуш рядом с селом Туктагулово в Туймазинском районе. Ограничения будут действовать до 14.00 6 ноября.

За уточнением информации можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую ведомства: 8-927-955-11-00.

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