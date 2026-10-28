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12:27 (UTC+5), 28 Октября 2026

Дан Кричевски стал почетным гражданином Уфы

Депутаты горсовета отметили его большой вклад в развитие духовно-просветительского диалога, дружбы и взаимоуважения народов.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Главному раввину Башкирии Дану Кричевски присвоили звание «Почётный гражданин города Уфы». Решение на заседании горсовета приняли сегодня, 28 октября.

Он был назначен главным раввином в 1999 году. За 27 лет служения внёс значительный вклад в развитие межконфессионального диалога, благотворительности и социальной инфраструктуры региона.

Именно благодаря Дану Кричевски в Уфе построили Еврейский национально-культурный центр-синагогу, включающий общинный центр, общеобразовательную школу и детский сад «Ор Авнер».

Также по его инициативе созданы пансионат для пожилых и ветеранов Великой Отечественной войны «Родительский дом «Шалом» и специализированный бассейн для детей с ограниченными возможностями здоровья. Практически завершено строительство детского реабилитационного центра для детей с ОВЗ.

Ранее почетным гражданином Уфы стал председатель Центрального духовного управления мусульман, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. 

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