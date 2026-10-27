В селе Верхние Киги в Башкирии строят трехэтажную школу искусств

В селе Верхние Киги активными темпами идет строительство нового здания детской школы искусств, сообщает Управление жилищных программ РБ.

Строители подняли стены первого и второго этажей, а также приступили к монтажу плит перекрытия. Объект возводится в рамках нацпроекта «Семья» и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Здание рассчитано на 100 посещений в смену и будет трехэтажным. Планировка предусматривает все для качественного образования: два просторных зала для хореографии, классы для фортепиано, скульптурная мастерская с печью для обжига, медпункт и гардеробы. На втором этаже разместятся концертный зал с эстрадой, классы живописи и прикладного искусства, артистические и учительская. На третьем этаже – студия звукозаписи, библиотека, классы компьютерной и масляной живописи, а также кабинеты для индивидуальных музыкальных занятий.