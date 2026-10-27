Стерлитамак станет другим: как НОВА меняет масштаб города

Стерлитамак последовательно обновляет свою городскую среду и переходит к новым градостроительным стандартам. Масштабным проектом в этом ряду стал макрорайон НОВА от ГК «Риком», уже зарекомендовавшей себя на рынке недвижимости Башкортостана как девелопер, умеющий создавать качественную жилую среду. В своих проектах компания формирует комплексную застройку, где продуманные дворы и общественные пространства так же важны, как и сами дома. В НОВЕ этот подход выходит за рамки одного квартала и масштабируется до уровня целого района.
Проект охватывает 185 гектаров, которые изменят повседневную инфраструктуру горожан и зададут векторы роста для всего Стерлитамака. Под жилую застройку отведено 76 гектаров, а оставшиеся 81 отданы под социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Концепция предусматривает три школы, четыре детских сада и школу искусств на 300 мест. В числе будущих объектов — Химико-технологический лицей имени Главы Республики Башкортостан. Для занятий спортом запланированы центр легкой атлетики с закрытым манежем и комплекс с 50-метровым бассейном. Такая инфраструктура позволит учиться и заниматься спортом в своем районе.
Масштабные преобразования охватят весь город. Существующий природный овраг площадью 28 гектаров решено сохранить и превратить в крупнейший городской парк. «Рельеф, ручей и зеленые пространства станут частью его ландшафта, а пруд мы расширим и благоустроим берега», — пояснили в пресс-службе девелопера. Рядом вырастет урбан-парк площадью 10 гектаров с собственным водоемом и набережной. Так у Стерлитамака появится новое место притяжения, куда можно прийти на прогулку, тренировку или провести выходной с семьей.
В самой НОВЕ меняется подход к жилой среде. Основу застройки составят дома от пяти до девяти этажей. «Лифты мы предусмотрели даже в пятиэтажных домах, а безбарьерная среда сделает ежедневные маршруты удобнее для родителей с колясками и людей с ограниченной мобильностью», — отмечают архитекторы проекта. Дворы проектируются без машин, парковки вынесут за периметр, оставив пространство для игр и отдыха. В проекте есть студии, семейные планировки и квартиры с террасами.
При создании макрорайона застройщик ориентируется на столичные практики. Разработки изучают от архитектуры и благоустройства до организации общественных пространств, а затем адаптируют эти решения к природному рельефу и потребностям Стерлитамака.
«НОВА даст Стерлитамаку новые возможности для развития. Мы хотим, чтобы люди выбирали родной город для жизни, учебы и работы, и создаем для этого современную среду», — подчеркнула генеральный директор ГК «Риком» Рената Романова.
Напомним, в 2025 году НОВА победила в номинации «Лучший жилой комплекс „Концепция КРТ“» региональной премии «Лидеры жилищного строительства Республики Башкортостан». Сейчас проект находится на этапе активного строительства первой очереди: на площадке возводятся два многоквартирных дома, включающих 11 секций. Развитие макрорайона предусмотрено поэтапно.
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