Стерлитамак станет другим: как НОВА меняет масштаб города

Стерлитамак последовательно обновляет свою городскую среду и переходит к новым градостроительным стандартам. Масштабным проектом в этом ряду стал макрорайон НОВА от ГК «Риком», уже зарекомендовавшей себя на рынке недвижимости Башкортостана как девелопер, умеющий создавать качественную жилую среду. В своих проектах компания формирует комплексную застройку, где продуманные дворы и общественные пространства так же важны, как и сами дома. В НОВЕ этот подход выходит за рамки одного квартала и масштабируется до уровня целого района.

Проект охватывает 185 гектаров, которые изменят повседневную инфраструктуру горожан и зададут векторы роста для всего Стерлитамака. Под жилую застройку отведено 76 гектаров, а оставшиеся 81 отданы под социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Концепция предусматривает три школы, четыре детских сада и школу искусств на 300 мест. В числе будущих объектов — Химико-технологический лицей имени Главы Республики Башкортостан. Для занятий спортом запланированы центр легкой атлетики с закрытым манежем и комплекс с 50-метровым бассейном. Такая инфраструктура позволит учиться и заниматься спортом в своем районе.