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10:00 (UTC+5), 27 Октября 2026

Стерлитамак станет другим: как НОВА меняет масштаб города

На юго-западе Стерлитамака ГК «Риком» возводит макрорайон НОВА — проект комплексного развития территории площадью 185 гектаров.

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ГК «Риком» предоставлено ГК «Риком»
Фото: ГК «Риком» | предоставлено ГК «Риком»
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Стерлитамак последовательно обновляет свою городскую среду и переходит к новым градостроительным стандартам. Масштабным проектом в этом ряду стал макрорайон НОВА от ГК «Риком», уже зарекомендовавшей себя на рынке недвижимости Башкортостана как девелопер, умеющий создавать качественную жилую среду. В своих проектах компания формирует комплексную застройку, где продуманные дворы и общественные пространства так же важны, как и сами дома. В НОВЕ этот подход выходит за рамки одного квартала и масштабируется до уровня целого района.

Проект охватывает 185 гектаров, которые изменят повседневную инфраструктуру горожан и зададут векторы роста для всего Стерлитамака. Под жилую застройку отведено 76 гектаров, а оставшиеся 81 отданы под социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Концепция предусматривает три школы, четыре детских сада и школу искусств на 300 мест. В числе будущих объектов — Химико-технологический лицей имени Главы Республики Башкортостан. Для занятий спортом запланированы центр легкой атлетики с закрытым манежем и комплекс с 50-метровым бассейном. Такая инфраструктура позволит учиться и заниматься спортом в своем районе.

ГК «Риком» предоставлено ГК «Риком»
ГК «Риком» предоставлено ГК «Риком»
ГК «Риком» предоставлено ГК «Риком»
ГК «Риком» предоставлено ГК «Риком»
ГК «Риком» предоставлено ГК «Риком»
ГК «Риком» предоставлено ГК «Риком»
Фото: ГК «Риком» | предоставлено ГК «Риком»
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Масштабные преобразования охватят весь город. Существующий природный овраг площадью 28 гектаров решено сохранить и превратить в крупнейший городской парк. «Рельеф, ручей и зеленые пространства станут частью его ландшафта, а пруд мы расширим и благоустроим берега», — пояснили в пресс-службе девелопера. Рядом вырастет урбан-парк площадью 10 гектаров с собственным водоемом и набережной. Так у Стерлитамака появится новое место притяжения, куда можно прийти на прогулку, тренировку или провести выходной с семьей.

В самой НОВЕ меняется подход к жилой среде. Основу застройки составят дома от пяти до девяти этажей. «Лифты мы предусмотрели даже в пятиэтажных домах, а безбарьерная среда сделает ежедневные маршруты удобнее для родителей с колясками и людей с ограниченной мобильностью», — отмечают архитекторы проекта. Дворы проектируются без машин, парковки вынесут за периметр, оставив пространство для игр и отдыха. В проекте есть студии, семейные планировки и квартиры с террасами.

При создании макрорайона застройщик ориентируется на столичные практики. Разработки изучают от архитектуры и благоустройства до организации общественных пространств, а затем адаптируют эти решения к природному рельефу и потребностям Стерлитамака.

генеральный директор ГК «Риком» Рената Романова
генеральный директор ГК «Риком» Рената Романова
Фото: Ольга Дорогова | предоставлено ГК «Риком»
«НОВА даст Стерлитамаку новые возможности для развития. Мы хотим, чтобы люди выбирали родной город для жизни, учебы и работы, и создаем для этого современную среду», — подчеркнула генеральный директор ГК «Риком» Рената Романова.

Напомним, в 2025 году НОВА победила в номинации «Лучший жилой комплекс „Концепция КРТ“» региональной премии «Лидеры жилищного строительства Республики Башкортостан». Сейчас проект находится на этапе активного строительства первой очереди: на площадке возводятся два многоквартирных дома, включающих 11 секций. Развитие макрорайона предусмотрено поэтапно.

Ольга Дорогова предоставлено ГК «Риком»
Ольга Дорогова предоставлено ГК «Риком»
Фото: Ольга Дорогова | предоставлено ГК «Риком»
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