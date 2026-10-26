В Уфе заложили новый сквер из 100 деревьев и кустарников

Зеленый фонд Парка культуры и отдыха нефтехимиков г. Уфы пополнился новыми крупномерами. Волонтеры нефтехимического предприятия «Башнефти» (входит в «Роснефть») совместно с активистами «Движения Первых» высадили 100 молодых деревьев и кустарников, заложив в парке одноименный сквер.

В парке появились 65 саженцев черемухи Шуберта и 35 кустов венгерской сирени высотой от 1,5 до 2 метров. Выбор культур обусловлен их высокой приживаемостью в городских условиях и эстетическими качествами. Волонтеры также провели субботник, очистив территорию от сухой травы, веток и листьев.