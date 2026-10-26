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17:32 (UTC+5), 26 Октября 2026

В Уфе заложили новый сквер из 100 деревьев и кустарников

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Дмитрий Сагитов предоставлено пресс-службой «Башнефти»
Фото: Дмитрий Сагитов | предоставлено пресс-службой «Башнефти»
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Зеленый фонд Парка культуры и отдыха нефтехимиков г. Уфы пополнился новыми крупномерами. Волонтеры нефтехимического предприятия «Башнефти» (входит в «Роснефть») совместно с активистами «Движения Первых» высадили 100 молодых деревьев и кустарников, заложив в парке одноименный сквер.

В парке появились 65 саженцев черемухи Шуберта и 35 кустов венгерской сирени высотой от 1,5 до 2 метров. Выбор культур обусловлен их высокой приживаемостью в городских условиях и эстетическими качествами. Волонтеры также провели субботник, очистив территорию от сухой травы, веток и листьев.

Кирилл Кукош предоставлено пресс-службой «Башнефти»
Кирилл Кукош предоставлено пресс-службой «Башнефти»
Дмитрий Сагитов предоставлено пресс-службой «Башнефти»
Дмитрий Сагитов предоставлено пресс-службой «Башнефти»
Кирилл Кукош предоставлено пресс-службой «Башнефти»
Дмитрий Сагитов предоставлено пресс-службой «Башнефти»
Кирилл Кукош предоставлено пресс-службой «Башнефти»
Фото: Кирилл Кукош | предоставлено пресс-службой «Башнефти»
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Высадка молодых крупномеров стала частью комплексной программы башкирских нефтяников по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов региона. С 2020 года в Башкортостане высажено более 5,5 млн деревьев на территории свыше 1,6 тыс. га. С начала этого года в рамках акции «Зеленая Башкирия» нефтяники высадили 28 тыс. саженцев сосны и ели.

Особое внимание уделяется экосистеме крупнейшего водоема республики — озера Асликуль. Для предотвращения его обмеления и заболачивания прибрежной зоны реализуется долгосрочный проект лесопосадок. В первом полугодии 2026 года на площади более 7 га был заложен новый лес, а общее количество высаженных вокруг озера сосен и лиственниц достигло 126 тысяч. По оценкам экспертов Уфимского федерального исследовательского центра РАН, формирование плотного хвойного массива эффективно укрепляет береговую линию и защищает уникальную экосистему природного парка.

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