В Уфе заложили новый сквер из 100 деревьев и кустарников

Зеленый фонд Парка культуры и отдыха нефтехимиков г. Уфы пополнился новыми крупномерами. Волонтеры нефтехимического предприятия «Башнефти» (входит в «Роснефть») совместно с активистами «Движения Первых» высадили 100 молодых деревьев и кустарников, заложив в парке одноименный сквер.
В парке появились 65 саженцев черемухи Шуберта и 35 кустов венгерской сирени высотой от 1,5 до 2 метров. Выбор культур обусловлен их высокой приживаемостью в городских условиях и эстетическими качествами. Волонтеры также провели субботник, очистив территорию от сухой травы, веток и листьев.
Высадка молодых крупномеров стала частью комплексной программы башкирских нефтяников по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов региона. С 2020 года в Башкортостане высажено более 5,5 млн деревьев на территории свыше 1,6 тыс. га. С начала этого года в рамках акции «Зеленая Башкирия» нефтяники высадили 28 тыс. саженцев сосны и ели.
Особое внимание уделяется экосистеме крупнейшего водоема республики — озера Асликуль. Для предотвращения его обмеления и заболачивания прибрежной зоны реализуется долгосрочный проект лесопосадок. В первом полугодии 2026 года на площади более 7 га был заложен новый лес, а общее количество высаженных вокруг озера сосен и лиственниц достигло 126 тысяч. По оценкам экспертов Уфимского федерального исследовательского центра РАН, формирование плотного хвойного массива эффективно укрепляет береговую линию и защищает уникальную экосистему природного парка.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.