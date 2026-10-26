В Уфе внесли изменения в проект застройки у железнодорожного вокзала

В Уфе внесены изменения в постановление о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Ленина, Пермская и Вокзальная в Советском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Документ дополнен приложением №3.4. В перечень вошли земельный участок на улице Белякова, предназначенный для размещения гаражей, и два нежилых объекта на улице Миасской. Их площадь составляет 19 и 6,6 квадратных метра, оба подлежат сносу.

Напомним, решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в квартале Ленина, Пермской и Вокзальной улиц площадью 7,2 га было принято в 2024 году. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории – девять лет с момента заключения договора о КРТ, объем жилищного строительства ограничен 69 тысячами квадратных метров.

В квартале необходимо снести три признанных аварийными многоквартирных дома на Миасской улице и улице Белякова, а также 40 индивидуальных жилых домов на улицах Ленина, Белякова, Пермской и Миасской. Центр образования №95 на улице Ленина должен быть реконструирован.

Девелопер сможет построить многоквартирные дома от девяти этажей и выше, спортивные и детские площадки. На территории разрешено проектировать места для отдыха, подземные автостоянки, объекты обслуживания жилой застройки, школы, детские сады и поликлиники во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилых новостроек.

Ранее сообщалось, что в Уфе идет разработка проектов планировки от Затонского моста до Нижегородки.